Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bekir Bozdağ'dan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına cevap! 'Böylesine güçlü bir lider tehditten korkar mı?'

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Bozdağ "'Bugün sandığı getir' diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bekir Bozdağ'dan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına cevap! 'Böylesine güçlü bir lider tehditten korkar mı?'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 17:36

Genel Başkanı 'in iktidara yönelik çağrılarına AK Parti cephesinden dikkat çeken bir cevap geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili "Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" dedi. X hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ "Tarihin kaydettiği dünyanın gördüğü en yiğit, en kudretli, iradesi en güçlü ve en cesur liderlerinden biridir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tarih de aziz milletimiz de bunun şahididir. Ayrıca, yarım asrı aşan siyasi ve çeyrek asra yaklaşan iktidar tecrübesiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biridir.

Bekir Bozdağ'dan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına cevap! 'Böylesine güçlü bir lider tehditten korkar mı?'

"BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR LİDER TEHDİTTEN KORKAR MI?

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Ak Parti; ülkemize, demokrasimize ve milli iradeye dönük nice saldırıyı püskürtmüş ve nice oyunu bozmuştur. Böylesine güçlü, kudretli ve cesur bir lider tehditten korkar mı? Elbette, hayır. Böylesine güçlü ve cesur bir lideri tehdit etmeye cür'et eden, sadece kendisini gülünç konuma düşürür.ABD, kimi AB ülkeleri ve soykırımcı İsrail dahil nice ülke, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı iktidardan indirmek için gizli açık nice uğraş verdiler; ama sonuç nafile. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız hâlâ dimdik ayakta ve ülkemizi yönetmeye devam ediyor; ama onu iktidardan indirmek isteyenler ise kaybetmiş olmanın hüznü ile bulmaca çözerek üzüntülerini unutmaya çalışıyorlar.

Bekir Bozdağ'dan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına cevap! 'Böylesine güçlü bir lider tehditten korkar mı?'

"SEÇİM SONUÇLARI MÜFTERİLERİ TARTIŞMASIZ TEKZİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan, geldiği her göreve; serbest, genel, rekabetçi, demokratik ve hür seçimlerde sandığa yansımış milli iradeyle seçilmiştir. Bugüne kadar; 3 Cumhurbaşkanı, 7 milletvekili, 5 yerel yönetim ve 3 halk oylaması, olmak üzere toplamda 18 seçimde sandığı milletin önüne koyan ve her seçimde de sandıktan çıkan millet iradesine uyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, "sandığı kaldıracak" demek tartışmasız büyük bir iftiradır. Yapılmış seçim sonuçları, müfterileri tartışmasız tekzip ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ı, bugüne kadar 3 Cumhurbaşkanı ve 7 milletvekili seçiminde yenemeyenlerin, 4. Cumhurbaşkanı ve 8. milletvekili seçiminde yenebilmeleri de ham hayaldir. Vakti gelince TBMM, seçimi yenileme kararı alıp, sandığı milletin huzuruna getirecektir. Bugün "sandığı getirin" çağrısı yapan Sayın Özel, inşallah o vakit; "Seçim yenilenirse Sayın Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Aday olursa da Cumhurbaşkanı seçimini kaybedebiliriz. O yüzden Sayın Erdoğan'ın adaylığını engellemek için TBMM'nin seçimi yenileme kararına "hayır" demeliyiz." demez. Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz."

https://x.com/bybekirbozdag/status/1941815033136132535

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 tarih öne çıkmıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘erken seçim’ açıklaması: Sular durulmadan olmaz
AK Parti'den erken seçim açıklaması! Sandık için tarih verdi
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#bekir bozdağ
#erken seçim
#cumhurbaşkanlığı külliyesi
#Akp
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.