Beştepe'de kritik görüşme! Erdoğan, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti. İşte bir saati aşan görüşmede ele alınan başlıklar...

Ankara'da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Beştepe'de kabul etti.

DAVET ERDOĞAN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aranın ardından Saadet Partisi ile temas kurdu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşme bir saatten fazla sürdü.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre görüşmede Gazze’de yaşanan İsrail terörü başta olmak üzere Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve komşu ülkeler ile ilişkiler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti'den de Erdoğan-Arıkan görüşmesine ilişkin açıklama geldi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

https://x.com/Akparti/status/1930319907285004699