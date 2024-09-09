Beştepe'de kritik Kabine toplantısı! Enflasyon, emeklilik sistemi, teğmenlerin kılıç töreni, Gazze... İşte masadaki konular

09 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün Külliye'de gerçekleşecek. Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek toplantıda ekonomiden bölgesel konulara kadar birçok mesele masaya yatırılacak. Kabinede ana gündeminde; ekonomi, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele, emeklilik sistemi, OVP, teğmenlerin kılıç töreni ve Gazze'nin olması bekleniyor. İşte detaylar...

Narin’in ölüm haberini alan Melike Şahin, gözyaşları içinde itiraf etti: “İstismar ne demek bildiğim için”

Narin’in ölüm haberini alan Melike Şahin, gözyaşları içinde itiraf etti: “İstismar ne demek bildiğim için”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün Külliye'de yapılacak. Toplantıda birçok konu masaya yatırılacak. Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısında; ekonomi, enflasyon ve fâhiş fiyatla mücadelenin yanı sıra teğmenlerin kılıçlı yemini, terörle mücadele konuları üzerine sunumlar yapılması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

En önemli başlıklardan birinin terörle mücadele olması bekleniyor. Bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına karşı operasyonların artırılması planlanıyor. Bu konuda kabinede bir sunum yapılması bekleniyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Dış politika ve özellikle İsrail’in Gazze saldırıları da kabinede ele alınacak başlıklardan olacak. Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin etraflıca konuşulması bekleniyor. Barış süreci ile ilgili de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sunum yapması gündemde…

OVP'NİN ETKİLERİ

Her Kabine toplantısının değişmeyen tek başlığı ekonomi de ana gündemlerden biri olacak. Orta vadeli program geride bıraktığımız hafta açıklanmıştı. OVP’nin etkileri de kabinede konuşulacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sisteminde bir değişiklik olması ön görülüyor. 2025 yılında yeni kıdem tazminatı sistemi adı altında tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayatımıza girmesiyle ilgili bir çalışma var.

NÜFUS ARTIŞI

Ayrıca kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bir sunum yapması planlanıyor. Bu sunum gerileyen nüfusa yönelik olacak. Nüfusun artması konusunda hangi yeni adımlar atılacak, bunun konuşulması da beklentiler arasında.