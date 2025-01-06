Beştepe'de kritik karar: Memur ve emekliye ek zam çıkacak mı? Kabine toplanıyor

06 Ocak 2025 05:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 05:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nı Beştepe'de yapacak. Fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyonun gölgesinde, memur maaşları ve emekli aylıkları yeniden masaya yatırılması bekleniyor. Hükümetin bugün Beştepe’de gerçekleştireceği kritik kabine toplantısında, hem memur ve emeklilerin ek zam talepleri hem de en düşük emekli maaşında yapılması beklenen iyileştirmelere ilişkin kararlar alınması bekleniyor. İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı için yeni formül ortaya çıktı: Asgari ücrete paralel artış! İşte rakamlarla zam oranı

En düşük emekli maaşı için yeni formül ortaya çıktı: Asgari ücrete paralel artış! İşte rakamlarla zam oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında bugün Beştepe​’de gerçekleşecek kabine toplantısı, 2025 yılının ilk önemli görüşmesi olacak. Toplantıda terörle mücadele, ekonomi​, iç ve dış politikaya ilişkin kritik konular ele alınacak. Görüşmenin en kritik gündemlerinden birinin en düşük emekli maaşında yapılacak iyileştirme. Emeklilerde seyyanen zam ve refah payı gibi düzenlemeler milyonlarca emeklinin umudu... Kabine toplantısından çıkacak kararlar heyecanla bekleniyor.

GÜNDEMİN ZİRVESİNDE TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Toplantının öncelikli gündem maddesi, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar olacak. Suriye’deki son gelişmeler ve bölgenin yeniden şekillenmesi sürecinde Ankara’nın net tavrı bir kez daha değerlendirilecek. Ayrıca Gazze’deki durum da kabine masasında detaylı olarak ele alınacak.

EKONOMİDE FAHİŞ FİYATLARA VE ENFLASYONA KARŞI YENİ TEDBİRLER

Ekonomi gündeminin ana başlıklarından biri enflasyonla mücadele olacak. Fahiş fiyatlarla mücadelede atılacak yeni adımlar ve alınan tedbirlerin sonuçları tartışılacak. 2024 yılının ekonomik bilançosu çıkarılırken, 2025 yılına dair ekonomik beklentiler ve hedefler de veriler ışığında değerlendirilecek.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN EK ZAM GÜNDEMDE

Memur ve emeklilere yapılacak ek zam, toplantının dikkat çeken diğer önemli maddesi. 2024 yıllık enflasyon​ verilerine göre belirlenen maaş artış oranlarının ardından, memur refah payı ve en düşük emekli maaşının artırılması ihtimalleri masaya yatırılacak. Konuyla ilgili olası yasal düzenlemelerin bütçe üzerindeki etkileri de değerlendirilecek.

YENİ SURİYE'YE DESTEK VE NÜFUS POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI

Suriye’deki yeniden yapılanma sürecine Türkiye’nin sağlayacağı destek adımları gözden geçirilecek. Ayrıca 9 Ocak’ta ilk toplantısını yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’na ilişkin hazırlıklar da kabine gündeminde olacak.

Beştepe’de Kritik Toplantı Yılın ilk kabine toplantısı, hem Türkiye’nin iç meseleleri hem de bölgesel gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Alınacak kararlar, 2025 yılına dair yol haritasını belirleyecek. Gözler, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.