Beştepe'de önemli kabul! Mescid-i Aksa İmam Hatibi Ankara'da
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ocak 2025 15:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulleri sürüyor. Erdoğan, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etmişti.
Son görüşme ise, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile gerçekleşti.
MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ SABRİ ANKARA'YA GELDİ
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
BARZANİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı