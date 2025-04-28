Beştepe'den Abdullah Gül'e Ekrem İmamoğlu tepkisi: Kendisine hiç yakıştıramadım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözlerinden dolayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepki gösterdi. Gül'ün CHP ile benzer söylemlerde bulunmasının kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Şahin, "Özgür Özel'den farklı bir şey söylemiyor. Bunu kendisine hiç yakıştıramadım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bize yapılanlar ona yapılmasın" yorumunda bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepki gösterdi.

Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde yapılan "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" panelinde konuşan Mehmet Ali Şahin, 27 Nisan'daki sürece ilişkin, "Hükümetin dik duruşu sebebiyle, e-muhtıra kağıt parçası haline geldi." dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecini anımsatan Şahin, "341 milletvekili ile biz toplantı yeter sayısını Meclis'te sağlayamıyoruz. Devlet Bey, son yıllarda gösterdiği devlet adamlığını burada da ortaya koydu. 367 ile Meclis toplandı ve üçüncü turda Abdullah Gül Bey'i Cumhurbaşkanı seçtik. Devlet Bey'in şu an Cumhur İttifakı içerisinde sergilediği tavrı, o dönem de gördük." diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'E İMAMOĞLU TEPKİSİ

Ancak Abdullah Gül'e hakkındaki soruşturmalar sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı eleştirilerde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra ne dedi? Onu size paylaşmak istiyorum. ‘Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar Ekrem İmamoğlu'na yapılmamalı.’ Peki Tayyip Erdoğan'a ve Abdullah Gül'e geçmişte yapılanlar neydi? Ekrem İmamoğlu'na yapılan nedir? Sayın Gül biz sizi seçtirmek için her türlü riske göze aldık. Siz sadece eşinizin başörtülü olduğundan dolayı suçlanıyordunuz. Sadece bu ülkede isteyen istediği kıyafetle gezsinler çalışsınlar diye bir yol takip ediyorduk.

"KENDİSİNE HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

"Siz, 'Bize yapılanlar Ekrem Bey'e yapılmasın' derken, bu yolsuzluk iddialarını meşru mu görüyorsunuz? Para kulelerini, çantaları meşru mu görüyorsunuz? Bizim her türlü riski göze alarak seçtirdiğimiz bir kişinin bu konuda CHP söylemlerine benzer söylemde bulunması bizi çok üzmüştür. Bunu kendisine hiç yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. Biz, kendisini seçerken, Cumhurbaşkanımız, 'Kardeşimiz Abdullah Gül'ü, Cumhurbaşkanı seçiyoruz.' dedi. Vefa bunu gösterir ama biz karşımızdan da vefa bekleriz, Cumhurbaşkanı seçtirdiğimiz insandan da vefa bekleriz. Siz, Özgür Özel'den farklı bir şey söylemiyorsunuz."