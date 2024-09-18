Beştepe'den Hüda Par'a 'anayasa' cevabı: Yapıcıoğlu '4. madde değiştirilmeli' demişti

18 Eylül 2024 09:18 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:32

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasanın 4'üncü maddesinin değiştirilmesi talebine cevap verdi. Uçum, "Değiştirilmezlik ilkesi, kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasa​'nın 4'üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki çıkışına ilişkin tartışmalar sürüyor. Toplumun birçok kesiminden tepki alan açıklalamaya bir cevap da Cumhurbaşkanı​ Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapıcıoğlu'nun sözlerine iki maddelik yazıyla karşı çıktı.

"4. MADDE İPOTEK DEĞİL, NASİHATTIR"

Mehmet Uçum, "Bir sabah notu" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" şeklindeki sözlerine atfen "Değiştirilmezlik ilkesi, kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz" yorumunu yaptı.

Sözlerinin gerekçesine de değinen Uçum "Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz” dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ TARİFİ

Vatandaşlık kavramına da değinen Başdanışman Mehmet Uçum, "Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur. Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir. Atatürk 'Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir' tanımını yapmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak belirlemek gerekirse Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır" ifadelerini kullandı.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU​ NE DEMİŞTİ?

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemişti. Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."