Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediye başkanı Alaattin Köseler’in de tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Gül sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 KİŞİ TUTUKLU

Gözaltı ve arama kararlarının soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda alındığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, daha önce görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 12 kişi tutuklandı.

Haberin detayları geliyor...