Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti!

CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 12:52

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti!

Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

HELALLİK İSTEDİ

Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: "Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.