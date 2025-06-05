Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma 2 Eylül'de görülecek

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan fezleke sonrası, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanacağı davada ilk duruşma 2 Eylül'de görülecek.

67 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık iddianamede, tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yer alıyor. Köseler için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor .