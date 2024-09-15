Bilal Erdoğan'dan gazeteci Fatih Altaylı'ya sert sözler: Ahlaksız adam

15 Eylül 2024 23:23 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 23:35

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Altaylı’nın askeri vesayete boyun eğen birisi olduğunu iddia eden Erdoğan, "Bunlar 90’ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler." dedi.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin Kartepe​ ilçesinde organize edilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katılarak gençlerle bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında gazeteci Fatih Altaylı​'yı eleştirerek, geçmişte Altaylı'nın askerler​ karşısındaki tavrını eleştirdi.

Altaylı'nın 90'lı yıllardaki askeri vesayete boyun eğdiğini belirten Erdoğan, "Bu Fatih Altaylı​ denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu" dedi.

Bilal Erdoğan'ın Fatih Altaylı’ya yönelik sert sözleri şu şekilde:

"Bu Fatih Altaylı​ denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler​ 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şimdi başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90’ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler."

Bilal Erdoğan, Türkiye’nin vesayet dönemlerini geçmişte kaldığını ve kendi ayakları üzerinde durarak dünya çapında iddialı bir ülke haline geldiğini belirtti.

EYT​ AÇIKLAMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine de değinen Erdoğan, bu düzenlemenin gençlerin istihdam alanlarını daralttığını belirtti. EYT’nin büyük bir felaket olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin bu konuda aldatıldığını savundu.