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 | Mutluhan Yildiz

Binali Yıldırım'dan Anayasa değişimi mesajı: Erdoğan'ın tekrar aday olmasının yolu açılmalı!

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından yürütülen 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Süreci Projesi' kapsamında İzmir'de program gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, sivil anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün açılması gerektiğini ifade etti.

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Binali Yıldırım'dan Anayasa değişimi mesajı: Erdoğan'ın tekrar aday olmasının yolu açılmalı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 18:24

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapsamında İzmir'de önemli bir program düzenlendi. Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin onur konuğu, 27. Dönem Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu.

Programda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin mevcut anayasal sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 23 kez değişiklik yapıldığını ve 177 maddesinin 135'inin değiştiğini hatırlattı. Yeni bir sivil anayasanın gerekliliğine vurgu yapan Yıldırım, özellikle yargı sisteminin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

YILDIRIM'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI!

Yıldırım'ın konuşmasında en çok dikkat çeken açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik oldu. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ve siyasi koşullar nedeniyle güçlü bir liderlik ihtiyacının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, yeni anayasada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünün açılması gerektiğini ifade etti. Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olarak ayakta kalma mecburiyetinde, başka seçeneğimiz yok. Onun için istikrara, güvene, en önemlisi güçlü lidere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılmalı, yeni anayasa bunu öngörmeli" dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAY OLMASININ YOLU AÇILMALIDIR"

Dünyada güçlü liderlerin azaldığını belirten Yıldırım, "Geçmişi yaşayan, memleketin ne badirelerden geçtiğini bizzat yaşan biri olarak bunu söylüyorum. Seçimi kim kazanır kim kazanmaz o vatandaşın vereceği bir karar. Maalesef dünyada baş tutan lider kalmadı. 5 lider sayın desek 4 tane ancak çıkar. Sadece Türkiye'den sorumlu değiliz, herkesin gözü Türkiye'de. Türk dünyası 300 milyon, 170 milyonu bağımsız devlet, kalanı başka ülkelerde özerk ya da azınlık olarak bulunuyor. Orta Doğu'da, Filistin'de yaşananlar, kuzeyimizde savaş, Balkanlardaki kırılgan yapı, terörle mücadele dikkate alındığında güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Sivil anayasa bir an önce yapılmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalı. Millet egemenliği esastır, gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?
Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955'te Erzincan'da doğan Türk siyasetçi ve mühendisdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı (2016-2018) olarak görev yapmış, daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. AK Parti'nin kurucularından olan Yıldırım, 2018'de TBMM Başkanı olmuş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev almıştır. Ulaştırma projeleri ve altyapı yatırımlarıyla tanınan Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.
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