Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi

03 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:40

Yerel seçimlerde İYİ Parti, beklediği oy oranına ulaşamadı. Seçim öncesi ve sonrası yaşanan istifalarla sarsılan İYİ Parti, seçimlerin ardından kongre sürecine girdi.

Partinin gerçekleştirdiği kongrede, Meral Akşener yeniden aday olmadı ve parti başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi. Kongrenin ardından ortadan kaybolan Akşener, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Meral Akşener, özel kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi. Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.