Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:40
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görevi Dervişoğlu'na devrettikten bir süre ortadan kaybolmuştu. Sapanca'daki çiftliğine giden Akşener'e uzun bir aradan sonra görüntülendi.
Yerel seçimlerde İYİ Parti, beklediği oy oranına ulaşamadı. Seçim öncesi ve sonrası yaşanan istifalarla sarsılan İYİ Parti, seçimlerin ardından kongre sürecine girdi.
Partinin gerçekleştirdiği kongrede, Meral Akşener yeniden aday olmadı ve parti başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi. Kongrenin ardından ortadan kaybolan Akşener, uzun bir aradan sonra görüntülendi.
CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ
Meral Akşener, özel kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi. Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com