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Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:40
Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görevi Dervişoğlu'na devrettikten bir süre ortadan kaybolmuştu. Sapanca'daki çiftliğine giden Akşener'e uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti, beklediği oy oranına ulaşamadı. Seçim öncesi ve sonrası yaşanan istifalarla sarsılan İYİ Parti, seçimlerin ardından kongre sürecine girdi.

Partinin gerçekleştirdiği kongrede, Meral Akşener yeniden aday olmadı ve parti başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi. Kongrenin ardından ortadan kaybolan Akşener, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi - 1. Resim

CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Meral Akşener, özel kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi. Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.

Bir süredir ortada yoktu... Akşener ile Dervişoğlu cenazede görüntülendi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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