Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan dikkat çeken Merih Demiral hamlesi: Heykelini dikecek!

05 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 18:47

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özcan, EURO 2024’ün son 16 turunda A Milli Takımının kazandığı maçın ardından “bozkurt” işareti yaparak sevinen Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı. Özcan, "Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" dedi.

2 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a 'Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması' gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

TFF’YE YÜKLENDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, “Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum” dedi.

“HEYKELİNİ DİKECEĞİM”

Başkan Özcan yaptığı paylaşımda Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini söyleyerek, “Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.

Demiral'a ceza vermesi birçok spor camiası tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

"ÇOK MUTLUYUM"

26 yaşındaki futbolcu Demiral ise yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum. Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar Bizim Çocuklar’ı daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi.