Bolu Dağı mı, Düzce Dağı mı! Faruk Özlü ile Tanju Özcan birbirine girdi: Akıllı ol!
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın gerçek adının Düzce Dağı olması gerektiğine yönelik bir çıkış yapmıştı. Bu çıkış sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Özlü'ye cevap gecikmedi. İşte iki belediye başkanı arasında alevlenen Düzce - Bolu tartışmasının detayları...
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından 'Bolu Dağı' üzerine yaptığı bir paylaşım kısa sürede gündem oldu. Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu ve aslında gerçek adının Bolu Dağı değil Düzce Dağı olması gerektiğini savunan Özlü, bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söylemişti.
TANJU ÖZCAN: AKILLI OL
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye cevap verdi. Özcan'ın yaptığı açıklamada, 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' ifadelerini kullandı.
FARUK ÖZLÜ'NÜN DE CEVABI SERT OLDU
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Tanju Özcan'ın bu sözlerine çok sert bir şekilde karşılık verdi. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.