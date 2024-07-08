Bolu Dağı mı, Düzce Dağı mı! Faruk Özlü ile Tanju Özcan birbirine girdi: Akıllı ol!

08 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:11

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından 'Bolu Dağı' üzerine yaptığı bir paylaşım kısa sürede gündem oldu. Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu ve aslında gerçek adının Bolu Dağı değil Düzce Dağı olması gerektiğini savunan Özlü, bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

TANJU ÖZCAN: AKILLI OL

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye cevap verdi. Özcan'ın yaptığı açıklamada, 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' ifadelerini kullandı.

FARUK ÖZLÜ'NÜN DE CEVABI SERT OLDU

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Tanju Özcan'ın bu sözlerine çok sert bir şekilde karşılık verdi. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.