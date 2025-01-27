Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gençlik o gençlik değil

27 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:31

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, davasına sahip çıkan bir gençliğin gümbür gümbür geldiğini söyledi. Gezi Parkı eylemlerine katılan ve Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dalga geçen şüphelilere ise tepki gösteren Erdoğan, "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik değildir. Bu gençlik bayrağına, vatanına, istiklaline aşık milli bir gençliktir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan​'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini, gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde haysiyet kavgası veren tüm genç kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanları saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum.

Şahsıma sizler gibi vefalı, gayretli, mücadeleci yol ve dava arkadaşları bahşettiği için rabbime hamdederim. Kongremizin partimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlik kollarındaki her kardeşime bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Görevi devralarak ateşten gömlek giyen dava arkadaşlarıma rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

GENÇLİK KOLLARINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Bugün partimize ve gençlerimize hizmet mücadelemize nöbet değişimine gidiyoruz. Gençlik kollarımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Gençlik Kolları Başkanı görevini devreden İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Görevi yeni devralan Yusuf İbiş kardeşime de başarılar diliyorum.

"GENÇLERİ SOKAĞA ÇAĞIRANLARDAN OLMADIK"

Siyasi hayatımız boyunca daima gençlerle yürüdük. Gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ümitleri kırılmış gençleri hak ettikleri iklime kavuşturmanın mücadelesini verdik. Gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına da asla müsaade etmedik. 22 yılda çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Ama hiçbir zaman demokrasiden ve milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, onları tahrik edenlerden olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıktık.

"SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİREREK SİYASETİ GENÇLEŞTİRDİK"

Eğitimde, siyasette, bürokraside, aklınıza gelen her alanda gençlerin önünü açan projeleri hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağına, katsayı adaletsizliğine son verdik. Gençlerimizin rahatça yaşayıp özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri 'gençler yapamaz' derken biz tam tersi 'bu işi gençler kotarır' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik.

SALONDAKİ PANKART DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maşallah gümbür gümbür geliyor.

Şu pankartı biraz ger bakalım; 'Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.'

YANGINDAKİ ACILI AİLELERLE DALGA GEÇENLERE TEPKİ

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını mülkünü yağmalayan bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof ve taş atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik yüreği kendi devletine ve halkına kinle, öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Bu gençlik 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik bayrağına, vatanına, istiklaline aşık milli bir gençliktir.

"IRKÇILARA PRİM VERSEK BU KONUDA MAHRUM KALIRDIK"

22 yıl önce üniversitelerde 70 bin akademik personel vardı, bugün bu sayı 184 bini aştı. YÖK'ün kapılarını uluslararası öğrencilere ardına kadar açtık. 2002'den bu yana uluslararası öğrenci sayısını 15 binden 340 bine çıkardık. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrenciler şu an üst düzey bakan, bürokrat olarak kendi halklarına hizmet ediyor. Şayet bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik Suriye'den Afrika'ya kadar birçok yerde işte bu gönül elçilerinden mahrum kalırdık. Birileri halen anlayamasa da bundan 10-20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız.

"GENÇLERİMİZİ LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI KORUYACAĞIZ"

Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı koruyucu tedbirleri alıyoruz. Sigara, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerin sağlığını tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız.

"TERÖR BARONLARI YOLUN SONUNA GELDİ"

Ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz.

"40 YILLIK OYUNU BOZACAĞIZ"

Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı defedecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden ilham alarak aydınlık yarınlarımızı hep beraber inşa edeceğiz. 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin yan yana, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi siz gençlerimizle beraber yürüteceğiz. Engelleri birlikte aşacağız, kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız, kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz, istikbalin aydınlık günlerine birlikte yürüyeceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençlerini birleştirmenin, kucaklaştırmanın gayretinde olacağız.

Rabbim ömür verdiği, gençler de arkamızda durduğu sürece bu ülkeye şevkle, fedakarca hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."