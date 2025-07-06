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 | Selahattin Demirel

Bomba iddia: Tutuklanan Tunç Soyer'i Cemil Tugay şikayet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında ses getirecek bir iddia TGRT Haber'de ortaya atıldı. Gazeteci Ali Kemal Erdem, Soyer'i şikayet eden isimlerden birisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunu öne sürdü.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 01:02

'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Belediye Başkanı 'le birlikte 60 kişi tutuklandı.

"TOPLANAN PARALARIN NE YAPILDIĞINI BİLMİYORUM"

Soyer, ifadesinde şikayet konusu olan kooperatiflerdeki inşaatların mali sebeplerden ötürü ağır devam ettiğini belirterek "Kooperatif adına toplanan paraların ne yapıldığını bilmiyorum. Nerelerde harcandı, nerelere gönderildi bilmiyorum. Dile getirilen sorunlar kooperatif yönetimi ile üyeler arasında olan sorunlardır. Konunun benimle bir ilgisi yoktur. Bu beyanın nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur." şeklinde konuşmuştu.

Bomba iddia: Tutuklanan Tunç Soyer'i Cemil Tugay şikayet etti

"SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA VAR"

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Ali Kemal Erdem, Soyer'i cezaevine gönderen süreçle ilgili ses getirecek bir iddiada bulundu.

Erdem, " her ne kadar 'Benle alakası yok.' dese de delillerden şikayetçilerden biri olduğu ortaya çıktı. Çünkü savcılığın mahkemeye gönderdiği tutuklama sevkinde şu anki belediye yönetiminin de suç duyurusunun olduğu ve belediyenin hazırladığı raporun etkileri görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: Tutuklanan Tunç Soyer'i Cemil Tugay şikayet etti

"YEREL SİYASETTEKİ GERİLİMİN YANSIMASI"

Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu 2019'daki İzmir yerel siyasetindeki bir gerilimin yansıması olarak görebiliriz. Tunç Soyer ve Cemil Tugay arasında 2019 sonrası yönetim ayrılıkları oluştu. Bu gerilim, o dönemden belli ki bugüne yansıdı.

Cemil Tugay'ın özellikle değişimci kanatta yer alması, Özgür Özel'in ısrarıyla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasının ardından biraz geçmiş dönemdeki gerilimden kaynaklı olarak yoğun bir arama tarama sürecine girdiği ve o süreçte gördüğü usulsüzlükleri rapor ettiği görülüyor."

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ETİKETLER
#Tunç Soyer
#belediye başkanlığı
#Cemil Tugay
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Yolsuzluk Soruşturması
#Politika
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