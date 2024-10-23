BRICS Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya yolcusu

23 Ekim 2024 02:33 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 02:46

Türkiye, küresel ekonominin yüzde 25’ini kapsayan ve giderek gelişen BRICS grubuna üye olup olmayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Rusya’nın Kazan şehrine gidecek. Erdoğan, 2 gün sürecek ziyaretinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, diplomasi trafiğini bu kez Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da sürdürecek. Erdoğan, Türkiye’nin de olası üyeliğinin gündemde olduğu BRICS’in 16’ncı Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Türkiye​ eksenli ve çok boyutlu aktif bir dış politika izleyen Ankara’nın hedefi bölgesel kuruluşlarla angajmanını derinleştirmek.

TÜRKİYE BRICS​'E ÜYE OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki BRICS zirvesine katılmıştı. Şimdi de yeni üyelerle genişlemesi beklenen oluşumla iş birliğini geliştirmek için 2 gün boyunca Rusya’da temaslarda bulunacak.

BRICS’e üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak. Zirve kapsamındaki çalışma toplantısına katılacak.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Kazan​'da ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan, zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

O isimler arasında ev sahibi Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, liderlerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair atılacak adımları konuşacak.

Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da vurgu yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

BRICS HANGİ ÜLKELERDEN OLUŞUYOR?

BRICS 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından BRIC olarak kuruldu, 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla adı BRICS oldu.

1 Ocak 2024'te tarihinin en büyük genişleme halkasına imza atan kuruluşa; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de resmen üye oldu. BRICS, başka ülkelere de kapılarının açık olduğunu vurgularken yeni üyeler nedeniyle grubun adını değiştirmeme kararı aldı. Ad olarak resmiyet kazanmasa da bu nedenle genişlemiş BRICS'i BRICS+ olarak tanımlayanlar da var.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmen başvuruda bulunduğu iddiası İlk olarak Bloomberg'in Eylül ayı başındaki haberiyle gündeme geldi. Hemen ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin BRICS'e üye olma talebinin çok açık olduğunu, üyeliğe ilişkin sürecin devam ettiğini söyledi. Çelik, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" dedi. 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Türkiye tam üyelik başvurusunda bulundu. Bu başvuruyu değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çeşitli demeçlerinde BRICS üyeliği ile ilgilendikleri mesajını verdi. Fidan son olarak 17 Ekim'de Türkiye'nin olası BRICS üyeliği ile ilgili bir soruya cevaben "Cumhurbaşkanımız da ifade etti: Biz BRICS ile ilgilendiğimizi onlara söyledik” dedi. Üyelikle ilgili "belirlenmiş kurallar olmadığını" ifade eden Fidan, "Bu platformun bundan sonraki büyüme stratejisi nasıl olacak, ona bakıyoruz. Bizim için daha da önemlisi: Ne türden bir katma değer üretecek, ne türden bir kurumsallaşmayı beraberinde getiriyor, ne türden bir ekonomik planı var, onu göreceğiz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kazan'daki zirveden hemen önce 18 Ekim'de Moskova'da düzenlenen BRICS Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada BRICS'in kapılarının yeni üyelere açık olduğu mesajını verdi.