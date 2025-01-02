BTP lideri Hüseyin Baş ifade verdi: Yurt dışına çıkış yasağı kondu

02 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:16

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Baş, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma​ kapsamında ifade veren BTP lideri Hüseyin Baş, adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İMZA ATMA KONTROL HÜKMÜ UYGULANDI

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan açıklamada "Bağımsız Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dolayı başlatılan re'sen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden belirlenen yerlere başvurmak ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde Adli Kontrol Tedbir talebinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.