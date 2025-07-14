Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili belli oldu!

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de tutuklanması üzerine yapılan ikinci seçimde Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak CHP'li Hakan Çebi seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Akgün’ün tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini kazanan Ahmet Şahin'in de tutuklanması ve görevden alınmasının ardından bugün belediyede yeniden seçim yapıldı.

Seçimde başkanvekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi. Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkanvekili seçildi.