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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 17:15 - Güncelleme : 23 May 2024 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - 1. Resim

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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