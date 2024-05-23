Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

23 May 2024 17:15 - Güncelleme : 23 May 2024 17:22

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.