Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a güven mektubu sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
ERDOĞAN DÖRT ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ AYRI AYRI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı