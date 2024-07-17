Tgrt Haber
Haberler>Politika>Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a güven mektubu sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN DÖRT ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ AYRI AYRI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...