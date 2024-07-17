Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

17 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:50

Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi: O ismi diğerlerinden ayırırım

Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi: O ismi diğerlerinden ayırırım

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a güven mektubu sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN DÖRT ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ AYRI AYRI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.