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 | Sule Altinel

Canlı yayında dikkat çeken açıklama: 'Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu geliyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma devam ederken CHP Kurultayı ile ilgili belirsizlikler de gündemde. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci-yazar Nuray Başaran, 'Kurultay yok hükmünde denirse Kılıçdaroğlu'na görevi iade edilir' ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 01:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması devam ederken kurultaya hazırlanan CHP ile ilgili iddialar da gündeme geliyor. Kayyum atanmasına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için Gazeteci-Yazar Nuray Başaran, 'Kurultay yok hükmünde denirse Kılıçdaroğlu'na görevi iade edilir' dedi.

"KILIÇDAOĞLU'NA GÖREVİ İADE EDİLİR"

TGRT Haber'de Taksim Meydanı canlı yayın programına katılan Başaran, Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Pazartesi bu karar verildiği taktirde kurultaya gidemiyorlar ve olağanüstü kurultay kararı alınsa bile bu kurultay yapılmamış oluyor ve mutlak butlanda da yok hükmünde sayılması halinde 4-5 Kasım 2024’te yapılmıştı CHP kurultayı, 3 Kasım 2024 de kim yönetimde ise CHP o yönetime devreliyor. Yok hükmünde demek kurultayın bir gün öncesine gitmesi anlamına geliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti meclisi aynen görevlerine iade ediliyor. Mahkeme de 45 gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve o dönemin yönetimine 'olağanüstü kongreye yeniden git' diyor.

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