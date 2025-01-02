Cem Küçük 3 harfli marketlerle görüştü: 'Devlet gelsin fiyatlarımızı belirlesin, zaten yüzde 2-3 kâr ile çalışıyoruz'
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, 3 harfli marketlerle yaptığı görüşmeyi aktardı. Marketlerin düşük kâr ile iş yaptıklarını belirten Küçük, devletin Tarım Kredi Kooperatifleri'nde fiyatları düşürmesini talep etti. Rekabete devletin girmesini belirten Küçük, "O zaman sen devletsen sen daha ucuza sat. O zaman neden devlet neden daha ucuza satmıyor?" dedi.
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 3 harfli marketler ve devletin fiyat politikaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marketlerin düşük kâr oranlarıyla çalıştığını ifade eden Küçük, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarına dikkat çekerek devletin fiyat rekabetine girmesi gerektiğini belirtti.
'BEN DEVLETİN YERİNDE OLSAM FİYATLARI BELİRLERDİM'
TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Küçük, 3 harfli marketlerin sahipleriyle yaptığı görüşmeyi aktararak, "Bana dediler ki, 'Devletten yetkililer gelsin, girdi maliyetlerini görsün ve fiyatları onlar belirlesin. Biz zaten yüzde 2-3 kâr ile çalışıyoruz. Bazı ürünlerden ancak yüzde 5 kâr elde ediyoruz. Devlet gelsin ve fiyatları kendisi koysun' dedi. Ben devletin yerinde olsam, gerçekten fiyatları belirlerdim." ifadelerini kullandı.
"SEN DEVLETSEN DAHA UCUZA SAT!"
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün ifadeleri şu şekilde:
"Ben üç harfli marketlerin ben bazı sahiplerini tanıyorum. Bana dediler ki, 'Devletten yetkililer gelsin, girdi maliyetlerinği görsün ve fiyatları onlar belirlesin' dedi. Bunlar zaten 24 saat denetleniyor. 'Yüzde 2-3 kâr ile çalışıyoruz. Bazı ürünlerden yüzde 5 kâr elde ediyoruz. Gelsin devlet koysun fiyatları' dediler. Ben devletin yerinde olsam gider kendim koyarım fiyatları. Bazı marketler var, lüks yerlerde olanar. Onlar daha yüksek fiyata veriyorlar ama onların durumu farklı.
Baktığımızda Tarım Kredi Kooperatifleri'nde daha pahalı fiyatlar. Hadi 3 harfli marketler pahalıya satıyor diyelim ki ama Tarım Kredi Kooperatifleri'nde daha pahalı. O zaman sen devletsen sen daha ucuza sat. O zaman neden devlet neden daha ucuza satmıyor?"