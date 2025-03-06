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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük: CHP’li 2 belediyeye daha operasyon bekliyorum!

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, "Kent Uzlaşısı" adı verilen soruşturmalara değinerek, HDK'nın belediyelere sızma talimatı verdiğini söyledi. Küçük 2 belediyeye daha operasyon yapılabileceğini belirtti...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 23:38

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Programda konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, İstanbul’da Kent Uzlaşısı adı altında CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonları değerlendirdi.

Küçük, soruşturma dosyalarındaki ifadelere dayanarak, Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Kandil tarafından yönetildiğini ve bu yapının CHP'li belediyelere sızma talimatı verdiğini kaydetti.

KÜÇÜK: HDK ‘BELEDİYELERE SIZIN’ TALİMATI VERDİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, İstanbul'da 2 CHP'li belediyeye daha operasyon yapılmasını beklediğini ifade ederek, bu belediyelerin Beyoğlu ve Kartal olduğunu söyledi. Küçük, “Her dosyaya ayrı ayrı bakmak lazım. Kent uzlaşısı dosyasındaki ifadeler çok net. HDK’yı Kandil’in idare ettiği çok net görülüyor. 2 operasyon daha bekliyorum. Biri Beyoğlu Belediyesi diğeri de Kartal Belediyesi. Belediye başkanları alınır alınmaz bilmiyorum ama önümüzdeki haftalarda onlara da soruşturma gelecek. Belgelerde HDK’nın ‘Belediyelere sızın’ talimatı verdiği söyleniyor. Terör örgütü etkinliğini artırmak adına kent uzlaşısı adı altında CHP’li belediyelere girdiler. Ben özellikle Beyoğlu Belediye Başkanına da bir soruşturma bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1897721183098876069

“KAYYUMSUZ BİR TÜRKİYE OLUŞTURULABİLİR”

CHP Eski Milletvekili Av. Turan Aydoğan ise “Kent Uzlaşısı CHP açısından legal bir terim. CHP'yi sadece adayın Adli Sicil Belgesi bağlar” değerlendirmesini yaptı. Aydoğan, “Kent Uzlaşısı soruşturması terörsüz Türkiye'yi etkilemez. Bu süreçler birbiriyle alakalı değil. Bu yolda doğru bir şekilde yürünürse Kayyumsuz bir Türkiye oluşturulabilir” diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

HDK NEDİR?
Halkların Demokratik Kongresi, kısa adıyla HDK 15 Ekim 2011 yılında Ankara'da kuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan başlattığı soruşturma kapsamında 60 kişi için gözaltı kararı verilmiş ve 18 Şubat'ta 10 ilde operasyonlar düzenlenmişti.
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