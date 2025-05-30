Cem Küçük 'kayyum' detayıyla açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu da geri gelir!

CHP'deki şaibeli kurultay davasının sonucu büyük bir merakla beklenirken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çekici iddialarda bulundu. 30 Haziran'da görülecek davaya işaret eden Küçük, "Eğer karar çıkarsa CHP'ye kayyım atanır, Kemal Kılıçdaroğlu da geri gelir" dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, TGRT Haber’e de özel açıklamada bulundu. İşte detaylar…

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, gazeteci/yazar Şamil Tayyar ve gazeteci Nagehan Alçı CHP'deki şaibeli kurultay davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

https://x.com/tgrthabertv/status/1928529802362818737

"CHP'YE KAYYUM ATANIR VE KEMAL BEY GELİR"

Cem Küçük, kurultayla ilgili iddiaların doğru olduğunu düşündüğünü belirterek, mahkemenin kararının bu yönde çıkması halinde CHP'ye kayyum atanacağını ve Kılıçdaroğlu'nun partinin başına döneceğini savundu. Küçük, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı paylaşımda da "ben döneceğim" ifadesinin yer aldığını hatırlattı. Küçük, “Kurultayla ilgili iddialar bence doğru. Eğer karar çıkarsa, CHP’ye kayyum atanır ve Kemal Bey gelir” diye konuştu.

"CHP YÖNETİMİNDE 'KILIÇDAROĞLU DÖNECEK' PANİĞİ VAR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Kılıçdaroğlu'nun geri gelmesi durumunda hiç kongre yapılmamış gibi bir durum oluşacağını ve Kılıçdaroğlu'nun mevcut isimlerle yola devam edeceğini dile getirdi. Atik, “Kemal bey gelirse hiç kongre yapılmamış gibi olacak. Kılıçdaroğlu geldiğinde mevcut isimlerle hareket edecek” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TGRT HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Kim dokunulmaz zannediyorsa partinin 'lekesizliğinde' boğulacaktır. Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz” ifadelerini kullandığını paylaştı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1928545932368322624

Gazeteci Nagehan Alçı da konuya ilişkin yaptığı yorumda, önümüzdeki 3 ayın CHP üzerinde büyük bir belirsizlik oluşturacağını belirtti. Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile buzları eriterek birlikte fotoğraf vermesi ve partiyi bu şaibeden kurtarması gerektiğini ifade etti. Alçı, “Sayın Özel'in çıkıp Kılıçdaroğlu ile buzları eritip, birlikte fotoğraf vermesi ve partiyi bu şaibeden kurtarması gerekiyor” şeklinde konuştu.