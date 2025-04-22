Cem Küçük'ten Mümtaz’er Türköne'ye sert sözler: Erdoğan FETÖ’cüleri yamultunca bu da arada yamuldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mümtaz'er Türköne'nin "erken seçim" iddialarına sert cevap verdi. Erken seçim tartışmaları siyasi arenada artarken gazeteci Cem Küçük Mümtaz'er Türköne'ye sert tepki gösterdi. TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük, Mümtaz’er Türköne için ''Ciddiye alınacak biri değildir. Erdoğan FETÖ’cüleri yamultunca bu da arada yamuldu'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mümtaz'er Türköne'nin "erken seçim" iddialarına net bir şekilde cevap vererek kapıları kapattı. Eski akademisyen ve köşe yazarı Mümtaz'er Türköne’nin ''Bahçeli erken seçimi getirecek'' yönündeki iddiası, Cumhur İttifakı içinde tepki çekmişti. Devlet Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır" dedi.

CEM KÜÇÜK'TEN MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE'YE SERT TEPKİ

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük Mümtaz'er Türköne ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Cem Küçük, “Mümtaz’er Türköne 17-25 Aralık’ta FETÖ’yü desteklemiş biridir. Türköne 2021’de ‘Erdoğan’dan hesap soracağını’ söyledi. MHP erken seçime götüremez. AK Parti ve MHP arasında sorun yok. Erdoğan bu sürece sahip çıkıyor. Türköne’nin açıklamaları nifak sokucu. Ciddiye alınacak biri değildir. Erdoğan FETÖ’cüleri yamultunca bu da arada yamuldu.

