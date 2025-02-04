Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP'ye geçti! Rozetleri Özgür Özel taktı

04 Şubat 2025 15:46 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:46

Demokrat Parti'den ayrılan milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP'ye geçti. Bugün grup toplantısından iki isme de rozetlerini CHP lideri Özgür Özel taktı.

CHP'nin TBMM grup toplantısı dikkat çeken transferlerle başladı. Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enginyurt ve Uzun'un elini kaldırdıktan sonra kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.

"CHP'Yİ KENDİMİZE BENZETMEYE GELMEDİK"

Enginyurt ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Biz CHP’li değildik. Sayın başkan da çok çekti benden geçmişte. Özgür Özel’e bir kez daha teşekkür ediyorum. O davasını geri çekerek benimle helalleşti zaten. Biz helalleştik ama helalleşemeyenlere soruyorum: Siz Soma’dakilerle helalleştiniz mi? CHP’yi kendimize benzetmeye gelmedik, CHP’ye benzemeye de gelmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine geldik. Demokrasinin dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik"