Cemal Enginyurt'un da bulunduğu fotoğrafta dikkat çeken detay! 

28 Temmuz 2024 19:00 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:03

Cemal Enginyurt'tan adaylık açıklaması! 'Tek bir şartım var' dedi, CHP ve İYİ Parti'yi işaret etti

Cemal Enginyurt'tan adaylık açıklaması! 'Tek bir şartım var' dedi, CHP ve İYİ Parti'yi işaret etti

Milletvekili seçimlerine CHP sıralarından giren, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle birlikte yemekte bir araya geldi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, yemek sofrasına ait fotoğrafı Cemal Enginyurt’u da etiketleyerek "Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan" notunu ekledi.

'PARTİSİNİ Mİ DEĞİŞTİRECEK?'

Enginyurt’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken akıllara 'Enginyurt Demokrat Parti'den ayrılıp DEVA Partisi'ne mi geçiyor?' sorusu geldi.