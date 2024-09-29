Cevdet Yılmaz'dan muhalefete erken seçim cevabı: Gerçek sorunlara odaklanmalıyız

29 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündeminin olmadığını söyleyen Yılmaz, "İhtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme dair gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Yılmaz, "Türkiye’nin böyle bir gündemi yok. Asıl ihtiyacımız olan şey, siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara çözüm bulmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Yatırım​ Danışma Konseyi’nin 10. Toplantısı hakkında konuşan Yılmaz, seçim sonrası ekonomide istikrarlı ve kararlı bir politika izlendiğini, güncellenen Orta Vadeli Program'ın bu durumu teyit ettiğini söyledi.

"YIL SONUNDA 10 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin anketlerine göre de Türkiye​'ye yatırım yapmak isteyenlerin sayısının iki kat arttığını aktaran Yılmaz, son üç ayda doğrudan yatırımlarda bir hızlanma gözlemlediklerini söyledi. Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar son 7 ayda 6 milyar doları geçti. Yıl sonunda 10 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Küresel yatırımlardan aldığımız pay yüzde 1, amacımız bunu yüzde 1,5’a çıkarmak" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON​ AÇIKLAMASI

Ekonomide risklerin azaltıldığını ve şoklara karşı direncin güçlendirildiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin şu anda çok daha sağlam bir yapıyla ilerlediğini kaydetti. Riskleri azaltma sürecinde enflasyonun geçici olarak bir miktar yükseldiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Önceden, 'Enflasyon kısa süreliğine artacak ama ardından düşecek, özellikle yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş göreceksiniz' demiştik. Şükür ki yanılmadık; mayısta yüzde 75,5’e kadar çıkmıştı, hazirandan itibaren bir düşüş trendine girdi ve son 3 ayda 23,5 puanlık bir azalma yaşanarak yüzde 52'ye geriledi. Gelecek ay, 50’nin altında 40'lı seviyelerde bir rakam bekliyoruz. Yıl sonunda ise yüzde 41,5 tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar enflasyonun yüzde 20-30 aralığında, yıl sonunda da yüzde 20'nin altına ineceğini öngörüyoruz."

"KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Halk arasında karamsarlık yaymaya ve spekülatif olaylarla ülkeye zarar vermeye çalışan sistematik bir çaba gördüklerini de belirten Yılmaz, "Biz bu tür girişimlere prim vermeyeceğiz ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.