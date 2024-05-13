Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: Şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlıyız

13 May 2024 09:19 - Güncelleme : 13 May 2024 09:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini aktardı.

Taslağın içeriğine dair bilgi de veren Yılmaz, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını ve yüzde 50 artırımlı ceza uygulanmasını içerdiğini söyledi.

'KALICI ÇÖZÜM İÇİN TALİMATLANDIRDIK'

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

"Eğitim bize şiddete başvurmadan sorun çözmenin yöntemlerini gösteren bir faaliyettir. Daha fazla caydırıcı olan bir yasal düzenleme de gündemimizdedir. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu konuda kalıcı bir çözüm için talimatlandırdık. Hazırlığını sürdürmekte olduğumuz öğretmenlik meslek kanununda öğretmenimizi güçlendirecek şekilde hazırlık yapıyoruz.

"MECLİS GÜNDEMİNE GELECEKTİR"

AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor"

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı düzenlemişti.

Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı. Bu olayın ardından Türkiye genelinde eğitimciler bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.