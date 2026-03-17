Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye mesajı! PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süreçte yeni bir aşamaya girdiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Artık en önemli husus artık silahların bir kenara konması, silahların gölgesinde olmayan demokratik, sivil siyasetin güç kazanması" dedi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 03:53
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 03:53

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri" adlı iftar programına Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanaat önderleri ve dernek temsilcileri katıldı.

İftarın ardından yaptığı konuşmada sürecine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Doğu'da gerilim giderek yükselirken ülke içinde birliği, beraberliği, iç cepheyi güçlendirmenin çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, basiretli liderliğinde Türkiye bu çabalarını sürdürmekte. Bu çerçevede en önemli inisiyatifimiz terörsüz Türkiye'dir ve ikinci aşamada da terörsüz bölge. Bu bir devlet politikasıdır. Devletimizin en üst düzeyde sahiplendiği bir politikadır ve ülkemizin geleceği adına son derece kıymetli bir çabadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu son derece önemli, kıymetli çıkışlar, Cumhur İttifakı olarak ortaya konan tavır yine bu süreçte büyük anlam ifade ediyor. Geldiğimiz noktada en son Meclisimiz, Komisyon çalışmalarını tamamladı. Bir rapor çıkardı. Bu da çok kıymetli. Keşke birçok milli konuda aynısını yapabilsek. Meclis'te bütün partiler bir araya gelse, ortak bir zeminde buluşabilsek. En azından bu noktada bir ortak rapor çıktı. Ben buna katkıda bulunan tüm siyasi partilere, herkese gönülden teşekkür ediyorum."

"EN ÖNEMLİ HUSUS SİLAHLARIN BİR KENARA KONMASI"

Artık yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu aşamada en önemli husus artık silahların bir kenara konması, silahların gölgesinde olmayan demokratik, sivil siyasetin güç kazanması. Demokratik siyaset içinde herkes kendisini vatandaşa anlatacak. Kim vatandaşı daha çok ikna edebiliyorsa onun dediği olacak ama silahların gölgesinde değil fikirlerin gücüyle, politikaların gücüyle herkes bunu yapmaya çalışacak." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin terörden çektiğini ifade eden Yılmaz, terörün maliyetini tüm ülkenin ödediğini ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'nun gördüğünü söyledi.

Yılmaz, güvenliğin olmadığı yerde kalkınmanın ve demokrasinin olmayacağını belirterek, terörden dolayı uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu'nun potansiyelini yeterince kullanamadığını, tarım yapılamadığını, meraların ve turizm potansiyelinin kullanılamadığını kaydetti.

Terörün ekonomik maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz niye bu kaynaklarımızı boş yere sarf edelim? Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla ne olacak, bu kaynaklar insanımıza kazandırılacak. Gençler başta olmak üzere daha fazla istihdam olacak. Daha fazla ihracat, yatırım, üretim olacak ve halkımızın refahı artacak." şeklinde konuştu.

Yılmaz, AK Parti döneminde Doğu'ya, Güneydoğu'ya çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "2002 yılında tüm Güneydoğu'nun ihracatı 700 milyon doları bulmuyordu. Geçen yıl 12 milyar doları aştı. Huzur ve güven ortamımız var çok şükür Türkiye'de ama istiyoruz ki kalıcı şekilde bu iş artık gündemimizden çıksın ve bütün bölgemize de yayılsın. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni'siyle, Şii'siyle bu bölgenin insanı olma vasfıyla, Müslüman'ıyla, gayrimüslimiyle kim varsa kendini bu topraklara ait hisseden hepsiyle birlikte geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

