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 | Suat Vilgen

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başında! Tek aday İmamoğlu

CHP, ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 81 ilde sandığa gidiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yarışacağı seçimde oy verme işlemi başladı. Parti üyesi olmayan vatandaşlar da oy kullanabilecek.

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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başında! Tek aday İmamoğlu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 09:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün 81 ilde sandık başına gidiyor. Örgüt denetiminde gerçekleştirilen ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. Parti üyelerinin yanı sıra, üye olmayan vatandaşların da oy kullanabileceği seçim, Türkiye’nin dört bir yanında geniş katılımla yapılıyor.

81 İLDE OYLAMA YAPILACAK

CHP’nin düzenlediği ön seçimde, 81 ilde toplam 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kurulacak. İl ve ilçe başkanlıkları, kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Sabah 08.00’de başlayacak oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erecek. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanmasının beklendiği seçimde, 18 binden fazla görevli sandık başında bulunacak.

PARTİ ÜYESİ OLMAYANLAR DA OY KULLANABİLECEK

Ön seçimde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabilecek olması. Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede sandıklar kurulacak. Sandık noktaları, belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehaneler, düğün salonları ve spor salonları gibi halka açık alanlarda yer alacak.

DAYANIŞMA SANDIĞI KURULACAK

Ön seçimle birlikte "dayanışma sandığı" da oluşturulacak. CHP, bu sandık aracılığıyla tüm vatandaşların sürece katılımını teşvik etmeyi hedefliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde, bu sandıkların sembolik bir anlam taşıdığı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİME DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bir demokrasi şölenini yaşayacağız. Üyelerimizi ön seçim sandığına, 86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Çağrımızdır: Evlerinize, hepimizi birleştiren Türk bayraklarını asın ve sandık başına koşun. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu haberdar edin, teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin. Gelin, seçin, tarihe geçin!" ifadelerini kullandı.

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