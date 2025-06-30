CHP davasında hakimden çarpıcı çıkış: 'Kararı bugün verecektim ama..'

CHP'nin 'şaibeli' tartışması yapılan kurultayında beklenen gün geldi. İlk davada mahkemeler arasında yetki kararı beklendiğinden erteleme çıktı. Gazeteci Nuray Başaran davanın hakiminin mahkemede kararla ilgili söylediği dikkat çekici sözleri TGRT Haber ekranlarında aktardı.

CHP'nin şaibeli olduğu iddiasıyla dava açılan 28. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında görülen davanın ilk duruşmasında mahkemeler arasında yetki kararı kararsızlığı sebebiyle erteleme çıktı.

"HAKİM 'KARARI BUGÜN VERECEKTİM AMA...' DEDİ"

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararına yapılan itirazların sonuçlarını beklemeye karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, hakimin mahkemede söylediğini aktardı. Başaran "Hakim 'Aslında kararı bugün verecektim ama' diye cümle kuruyor. 3. Ağır Ceza Mahkemesi Cuma günü kararını bildirmedi." şeklinde konuştu.