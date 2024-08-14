'CHP Genel Başkan adayı' olacağı iddia edilmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer açıklaması 

14 Ağustos 2024 19:47 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:49

Genel Başkan Özgür Özel'in isteği ile 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak için kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'deki seçimde koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dolaylı yoldan geçmeye çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bugün bir görüşme yapan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in aday olacağına ilişkin soruya cevap verdi. "Bugün Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Siz neler söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız. Bana değil" cevabını verdi.

SOYER 'HENÜZ ERKEN' DEDİ

Gerçek Gündem'e konuşan Soyer, kendisi hakkında dün ortaya 'aday olacak' iddialarına 'hayır' demeden açık kapı bıraktı. Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken" diye yorum yaptı.