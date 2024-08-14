'CHP Genel Başkan adayı' olacağı iddia edilmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer açıklaması
Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi tarafından İzmir'e aday gösterilmeyen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'CHP Genel Başkan adayı' olacağı iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer hakkında açıklama geldi.
Genel Başkan Özgür Özel'in isteği ile 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak için kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'deki seçimde koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dolaylı yoldan geçmeye çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NAN AÇIKLAMA GELDİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bugün bir görüşme yapan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in aday olacağına ilişkin soruya cevap verdi. "Bugün Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Siz neler söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız. Bana değil" cevabını verdi.
SOYER 'HENÜZ ERKEN' DEDİ
Gerçek Gündem'e konuşan Soyer, kendisi hakkında dün ortaya 'aday olacak' iddialarına 'hayır' demeden açık kapı bıraktı. Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken" diye yorum yaptı.