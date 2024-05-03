CHP'den 'boş koltuk' tartışmalarına ilişkin ilk açıklama: Orada durması iletişim kazasıydı

03 May 2024 15:04 - Güncelleme : 03 May 2024 16:33

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sunduğu Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeye değinen Gökan Zeybek, Türkiye'nin temel meselelerinin aktarıldığını ifade etti. Siyaset gündeminde tartışmalara neden olan 'boş koltuk' polemiğine ilişkin de konuşan Zeybek, "Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. O sandalyenin orada duruyor olması bu toplantının içeriğinin geriye düşmesi açısından iletişim kazasıdır. Bir daha olmaması lazım. Cumhurbaşkanı yardımcılarının bu tür ayrıntıların öne çıkmasına izin vermemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Gökan Zeybek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ERDOĞAN-ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

"Sayın genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanını da arayacağını söylemişti. Kurultay sonrası 'hayırlı olsun' telefonu beklemiştik. Son seçimlerde birinci çıkınca liderinin herkesi araması Türkiye siyasetinin geleneğinde var. Ve tüm liderlerle bayramlaştı.

Sayın Cumhurbaşkanıyla Meclis'in arka kulisinde çay içtik. Türkiye'nin gerilime ihtiyacı olmadığını biliyoruz.

'ZİYARETLERİN DEVAMI GELECEK'

CHP'nin her MYK'sının gündemi emekliler. Bu ziyarette de gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı iadeiziyaretin olacağını söyledi. Bu görüşmeler bence devam edecek gibi görünüyor. Bugünkü açıklama onu gösteriyor.

İktidarın bir numaralı alternatifiyiz. Biz bu görüşmenin Çankaya Köşkü'nde gerçekleşmesini istedik. Beştepe'yi hiç dile getirmedik. Esas olan Sayın Genel Başkanımız ile Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesinde Türkiye'nin bizim penceremizdeki temel meselelerin aktarılmasıydı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ELEŞTİRİSİ

Kurultaydan sonra sayın genel başkanın yaptığı görüşmelerden sonra oy kaybettiğini düşünüyor musunuz? Müzakereye evet ama savunduğumuz değerlerden geri adım atmayız.

BOŞ KOLTUK TARTIŞMASI

Sayın genel başkanımız ziyaretin hemen başlangıcında sandalye düzeninden kaynaklanan bir eleştirel yaklaşım getirince, Sayın Cumhurbaşkanı da 'Biz de bunu telafi etmek için ilk fırsatta CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edelim' diyerek konuyu kapatmış.

Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. O sandalyenin orada duruyor olması bu toplantının içeriğinin geriye düşmesi açısından iletişim kazasıdır. Bir daha olmaması lazım. Cumhurbaşkanı yardımcılarının bu tür ayrıntıların öne çıkmasına izin vermemeleri lazım.

CHP YENİ ANAYASAYA DESTEK VERECEK Mİ?

Sayın Genel Başkan 'mevcut anayasaya uyulmadığı bir ortamda yeni bir anayasayı görüşmenin anlamı yok' demişti. CHP tam bu noktada. AYM'nin Can Atalay ile ilgili kararı hala uygulanmıyor mesela. Bunlar ortadayken daha özgürlükçü bir anayasayı bugünkü iktidarla yapmamızı beklemek bence biraz iyi niyet.

Bence anayasa değişiklikleri için siyasi partilerin halktan güvenoyu alması gerekir. AK Parti'nin 2023 seçimlerine giderken anayasanın maddelerini değiştirmeyle ilgili güven istediğini hatırlamıyor. Kastedilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme dönüş ise Cumhur İttifakı'nın öncelikle kendi içinde netliğe kavuşması gerekir.

'ERKEN SEÇİME VARIZ'

İktidar erken seçimi gündeme getirirse biz varız. '2028'de seçim olacak, ondan 6 ay önce erken seçim yapalım, anayasayı da değiştirelim' derlerse biz yokuz. 2 yılın sonunda anayasa değişikliği ve erken seçim teklifi gelirse müzakereye varız. Biz bize oy verirseniz erken seçime götüreceğiz demedik, iyi belediyecilik yapacağımızı söyleyerek oy aldık.

Biz birinci partiyiz. Bir sonraki seçimlerde yüzde 50 oy almak istiyoruz.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı, CHP'nin aday gösterdiği kişinin seçilmesi.

CHP'nin başarısı Avrupa'da ciddi biçimde ilgi gördü. Sayın genel başkan sık sık yurt dışına davet ediliyor. Bundan sonra hükümetin yurt dışında yapacağı ilk ziyarette CHP'ye bilgilendirme yapılacağına inanıyorum.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY BELİRLEME SÜRECİ

247 belediye başkanımız vardı. Saha performansını yeterli görmediğimiz adaylarda değişikliğe gittik. CHP'nin yönettiği belediyelerimizde yaptığımız aday değişikliğinde başarı oranımız yüzde 90 seviyesinde. Mevcut başkanlarla devam ettiğimiz yerlerde başarı oranımız yüzde 70'lerde. Biz bu seçime giderken 1393 seçim çevresinin 500'üne odaklandık. Küçük beldelere odaklanamadık.

CHP MERKEZ PARTİSİ Mİ OLUYOR?

6'lı masanın paydaşı olan partilerle kurduğumuz ittifakı bu seçimde kuramadık, o zaman bunu seçmenle kuralım dedik. Türkiye'de seçmen zaten merkezde. Tam yüzde 50 oy potansiyeli var merkezde. Merkeze oynamayan partinin iktidar olması mümkün değil.

EMANET OY POLEMİĞİ

Öyle değil. 5 seçim üst üste CHP'ye oy vermiş seçmene emanetçi demek yanlış. 5 kez CHP'ye oy verip de bir kez başka yere verdiyse emanet oy odur. CHP'nin parti meclisinin yaş ortalamasının genç olması, genel başkanın kucaklayıcı tavrı, CHP'yi kıyılardan iç kesimlere genişletecek kadar yeni bir siyaset anlayışı seçmen tarafından kabul gördü.

'AK PARTİ BİR DAHA SEÇİM KAZANAMAZ'

AK Parti kesinlikle kaybetti. AK Parti bir daha asla seçim kazanamayacak halde aşağı giden bir parti.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Türkiye'nin sığınmacı politikasında alışılagelmişin dışında adımlar atması gerekir. Biz belediye başkanlarımıza iletişim dilini iyi yönetmeleri konusunda uyardık. İnsanları rencide edecek yaklaşımlardan uzak durmaları gerekir. Afyon ve Bolu tekelinde değil ama sayın genel başkanımız bu konuyla ilgili çerçeveyi çizdi."