CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gülşah Durbay hakkındaki iddiaya Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken yorum!

08 Ekim 2024 21:57 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi suçlanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 'Beyler kendinize gelin' diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan çirkin iftiraların arkasında eski CHP​ lideri Kemal Kılıçdaroğlu​'nun yakın ekibinin olduğu iddia edilmişti. İddialar sonrası Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Başkan Gülşah Durbay yaptığı açıklamada; kanser hastası olduğunu belirterek mesnetsiz, çirkin ithamlarla karşı karşı kaldığını ifade etmiş ve bunun hesabını soracağını duyurmuştu. Özgür Özel de bugün partisinin grup toplantısında iddialar hakkında, "Bu kadar ahlaksızlığa bu kadar kötülüğe, çirkinliğe dayanamıyorum. Döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı günleri alçak bir oyuna çevirdiler. Alnınızı karışlamasam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" demişti.

“BEYLER KENDİNİZE GELİN”

İddialara sessiz kalmayan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından, "Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum. Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.” ifadelerini kullandı.

“BU ALÇAK OPERASYONU TERTİPLEYENLERİ LANETLİYORUM”

“Benim yakın çevrem! bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, “Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız. Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa "Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?