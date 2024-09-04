CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in acı günü: En büyük destekçimi kaybettim!

04 Eylül 2024 20:12 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 20:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'in 'En büyük destekçim' dediği emekli öğretmen İlyas Kalay hayatını kaybetti. CHP lideri Özel, vefat sonrası bir taziye mesajı yayımladı…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’dan gelen acı haberler hüzne boğuldu. Salihli ilçesinde köy enstitüsü son mezunlarından 100 yaşındaki emekli öğretmen İlyas Kalay hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En büyük destekçimi kaybettim" diyerek bir taziye mesajı yayınladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlyas Kalay için Salihli Küçük İmam Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Kalay düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Enver Akgül ile Kalaylı ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze törenine katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise törene çelenk gönderdi.

"SALİHLİ’DEKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİMDİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden "En büyük destekçimi kaybettim" diyerek bir taziye mesajı yayınladı. Özel mesajında, “90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi’nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli’deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.