CHP heyeti, Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

05 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:12

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Gezi davasından tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 Eylül'de yeniden toplanmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir hamle geldi. CHP heyeti Can Atalay için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

GÜNDEM CAN ATALAY

Kritik görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı ikinci olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme alınması bekleniyordu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin arından kameraların karşısına geçen Ali Mahir Başarır, görüşmenin içeriğine dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM 400 milletvekilinin iradesiyle anayasayı değiştirebiliyor, parlamenter sisteme geçebiliyor. Önemli krizleri yine bu Meclis çözdü. Bir milletvekilinin tutuklu olması kabul edilemez. Meclis'in bu krizi de çözebileceğini düşünüyoruz.

Meclis Başkanı olağanüstü toplantı çağrımızı değerlendireceğini belirtti, biz umutluyuz. Can Atalay'ın hakları iade edilmelidir. Kavga, şiddet, kötü sözlerle ilgili neler yapabileceğimizi de konuştuk. Olumlu bir görüşme oldu, kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Sayın Kurtulmuş'un kararını bekliyoruz.

Meclis Başkanı da olayın vahametinin farkında. Zaten daha önceki konuşmalarının satır aralarında da milletvekilinin cezaevinde olmasının doğru olmadığını vermişti.

CHP OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'yi 10 Eylül 2024 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.