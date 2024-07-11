CHP Kadın Kollar için yeni isim! Birsen Bayar adaylığını duyurdu

11 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:28

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında; CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

İktidara yürüyen bir partinin en önemli gereksiniminin, kadın kolları örgütlenmesinin yeniden yapılandırılarak güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Bayar, sahada aktif olacaklarını ve siyasal katılımı artıracak bir kadın örgütü oluşturacaklarını söyledi.

"HEDEF SOKAĞI ÖRGÜTLEMEKTEN GEÇECEKTİR"

Bir kadın emekçi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ekip olarak sorumluluğun bilincinde olduklarını söyleyen Bayar, “Gelinen ve yaşatılan süreçlerde, sürdürülen ekonomik, sosyal, siyasal yapılarda çıkmazlarla karşılaşılmıştır, rejim değiştirilmiştir. Yakın zamanda yerel seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde partimiz CHP oluşan koşullara göre oldukça büyük başarılar elde etmiştir. Bunun sonucunda tüm Türkiye'nin ve dünyanın dikkatleri partimizin üzerine çekilmiştir. Bu nedenle de attığımız her adıma dikkat etme gerekliliği doğmuştur. Bu başarıların devamı ancak örgütsel mücadele ve diğer örgütlerle dayanışmayla söz konusu olacaktır. Halkımız sokakta iktidarın baskısından, ekonomik çıkmazlarından kurtulmak istemektedir. Hedef sokağı örgütlemekten geçecektir. Bu da güçlü kadın örgütlenmesinden geçmektedir. Örgütlenmesini yapabildiğimiz an, parti içi demokrasiyi sağlayabildiğimiz zaman ülkede demokratik halk iktidarının kurulmasının heves ve heyecanını oluşturmamız söz konusu olabilecektir. Böylece partimiz kısa zamanda iktidara gelebilecektir” ifadelerini kullandı.