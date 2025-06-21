CHP kulislerinde konuşulan iddia! Yedek partide isim ve plan belli oldu

CHP kongre davasına günler sayarken parti içindeki hesaplaşmalarda alternatif planlar konuşuluyor. Partiye dönmesi beklenen Muharrem İnce'nin kongrenin iptali halinde Memleket Partisi'nin adını değiştirmesi ve bazı CHP'lilerin istifa ederek katılacağı öne sürüldü.

TGRT Haber Medya Kritik programında CHP'nin dava sürecindeki kongresiyle ilgili dikkat çeken kulis bilgileri konuşuldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'nin kongre iptali halinde partinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesi ihtimalinde konuşulan B planlarını aktardı.

MUHARREM İNCE YEDEK PARTİ OLARAK TUTACAK

Atik, CHP'ye döneceği konuşulan Muharrem İnce'nin partisini kapatmayacağı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin dönmesi ihtimaline karşı "yedek parti" olarak açık tutma kararı kulislerde aktarıldığını anlattı. Ayrıca partinin adının da "Ekim Partisi" olarak değiştirilmesi konuşuluyor.

"MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADI EKİM PARTİSİ OLARAK DEĞİŞEBİLİR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları söyledi:

"Muharrem İnce partiyi kapatmadan CHP'ye katılacak. Eğer Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçerse yedek parti olarak Memleket Partisi kullanılacak. Bazı CHP'lilerin istifa ederek Memleket Partisi'ne geçmeleri planlanıyor. Partinin adı da Ekim Partisi olarak değiştirilebilir."