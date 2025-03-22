CHP Kurultayı ile ilgili bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geri mi dönüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, kayyum atanmasına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Sürpriz karar sonrası siyasi kulisler karıştı. Dikkat çeken iddialardan biri de gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa aday olacağı öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması, CHP'deki belirsiz sürecini daha da büyütüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edilirken, bir yandan kurultaya hazırlanan CHP ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

ŞAİBELİ KURULTAY TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "şaibeli kurultay" tartışmalarıyla ilgili olarak CHP'ye yönelik bir kayyum hazırlığı yapıldığını belirterek sürpriz bir karar almış ve 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu ve kayyum atamanın da önüne geçtiklerini söylemişti.

BOMBA İDDİA GÜNDEME GELDİ

tv100'de programa katılan gazeteci Sinan Burhan bomba bir iddiada bulundu. Burhan, Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan'daki olağanüstü kongrede genel başkanlık için aday olacağını söyledi.

Sinan Burhan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarıyla bir görüşme yaptım. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta sonu CHP ile ilgili adaylık sürecini başlatacağını ben söylüyorum." derken gazeteci Murat Kelkitlioğlu da "Kılıçdaroğlu yüzde yüz aday" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu yarın Ekrem İmamoğlu için Ankara'da oy kullanacak. Sayın kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı için önümüzdeki hafta sonuna doğru adaylığını açıklayacak" dedi.