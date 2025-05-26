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 | Onur Kaya

CHP kurultayına ilişkin davada ara karar çıktı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada ara karar açıklandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:53

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Dava ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği kurultayda şaibe iddiaları için açılan davanın ikinci duruşması saat 10.00'da başladı.

CHP kurultayına ilişkin davada ara karar çıktı

Duruşmada hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21'nci Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurulara ilişkin kararların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da kurultaya ilişkin soruşturmanın son durumunun sorulmasını istemişti.

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İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti. Heyet, CHP'den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının son durumunun bildirilmesi istendi.

DAVA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00'da görülecek.

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#Politika
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