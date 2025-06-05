CHP Kurultayına ilişkin iddianamede yeni gelişme! Ağır cezaya gönderildi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 'Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'mağdur', eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Başsavcılıkca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın kurultay sürecinde ve sonrasında bazı yazılı ve görsel medya organlarında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için birtakım para verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri, parti ve meclis üyelerince dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi. CHP Kurultayına ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 'rüşvet' suçunu oluşturması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek, ağır ceza mahkemesine gönderildi.