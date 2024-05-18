CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

18 May 2024 12:07 - Güncelleme : 18 May 2024 12:10

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel ve İmamoğlu'nun birlikte saat 13.00'da Saraçhane'de düzenlenecek eğitim mitingine birlikte katılması bekleniyor...

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 13.00'te Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı eğitim mitingine İstanbulluları davet etti.

"İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'YE SES OLUYORUZ"

İstanbulluları mitinge davet eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Miting hazırlıklarımız devam ediyor. Atanmayan öğretmenler için, 'Mülakata son' demek için, eğitimde şiddete dur demek için, çağdışı müfredata hayır demek için, öğretmenlerimizin saygınlık ve itibarlarının korunması için Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'le bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz. İstanbul'dan Türkiye'ye ses oluyoruz"