CHP lideri Özel çağrı yapmıştı... Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 May 2024 13:40 - Güncelleme : 18 May 2024 13:40
CHP, İstanbul’da ‘Büyük Eğitim Mitingi’ düzenliyor. Mitinge atanmayan öğretmenler, mülakat ve müfredat mağdurları ile CHP’liler katılıyor. CHP lideri Özgür Özel'in mitingde konuşma yapması bekleniyor...
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; atanmayan öğretmenlerle ve mülakatın kaldırılmamasına tepki gösterenleri Büyük Eğitim Mitingi'ne davet etmişti.
Özel paylaşımında; "Herkesi orada, atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı...
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com