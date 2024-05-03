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03 May 2024 22:35 - Güncelleme : 03 May 2024 22:39

CHP lideri Özel ve Kılıçdaroğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

CHP lideri Özel ve Kılıçdaroğlu görüştü - 1. Resim

2,5 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek yemek yedi. Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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