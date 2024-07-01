CHP lideri Özel'den dikkat çeken asgari ücret yorumu: Olumlu bakıyoruz!

01 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:18

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Ekonomim gazetesine konuşan Özgür Özel, asgari ücrete enflasyon uyarlaması yapılması, tarım ürünlerinin gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’i oranında kanuna göre desteklenmesini önerdiklerini söyledi.

"BİR VERGİ REFORMU VE VERGİDE ADALET ÖNERİYORUZ"

Açıklanan taban fiyatların revize edilmesi gerektiğini belirten Özel, "Kredi kartlarında yüksek faiz ve vergi sorunlarının çözülmesini öneriyoruz. Bunlara yönelik olarak kaynak noktasında da; bir vergi reformu ve vergide adalet öneriyoruz" dedi.

Türkiye’de vergilerin yüzde 68’inin dolaylı, yüzde 28’inin maaşlardan, yüzde 11’inin gelirden, kurumlar vergisinden elde edildiği belirten Özel, bu sisteme kökten itiraz ettiklerini altını çizdi.

"KALICI ÇOK NET BİR VERGİ REFORMU ÖNERİYORUZ"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Fabrikanın sahibi ile fabrikanın bekçisinin verginin yüzde 69’u kısmında eşit görülmesine itiraz ediyoruz. İkisinin de elektriğe aynı vergiyi ödemesine, temel verginin yüzde 70’nin buralardan toplanmasına itiraz ediyoruz. Kalıcı çok net bir vergi reformu öneriyoruz. Veraset ve intikal vergisinin de yeniden tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığımız görüşmede aynı dili konuşmadığımızı anladık. Asgari ücrete zam vermeyecekler, bu politikayla devam edecekler. Emekliye refah payı yok... Ekonomi yönetimi ve ülkenin varlıklarının yönetimi satranç oyunu gibi bir şey. 22 yıldır süren satranç tahtasında son hamlelere bakmamak lazım. Bir oyuncunun iyi mi yoksa kötü mü satranç oynadığı, son hamlelerden belli değildir.

"TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ AÇMAZLAR VAR"

Son hamleler zaruri ve satranç bilen her kesin oynayacağı hamleler. Önemli olan ilk hamleler, açılışı nasıl yaptığınız. Usta oyuncular iyi açılış yapar. Bir satranç tahtasının iyi açılıp açılmadığına açmazların olup olmadığıyla karar verilir. Türkiye’de çok ciddi açmazlar var. Birincisi asgari ücret açmazı var. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek. İkincisi döviz kuru açmazı. Bizler için çok yüksek, ama ihracatçı için çok düşük. Çünkü iktidara zamanında orta gelir tuzağı dendiğinde bunu görmediler. Türkiye’de orta gelir tuzağı, orta eğitim tuzağı, orta demokrasi tuzağı var. Hepsine birden düşmüş durumundayız. Şu anda bu ülkenin eğitimi, bizi orta gelir tuzağından çıkaracak bir eğitim sistemi değil.

"BÖLGESEL VE SEKTÖREL ASGARİ ÜCRETE DE OLUMLU BAKIYORUZ"

'Bölgesel asgari ücrete nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna CHP lideri, "Doğru buluyoruz hatta sadece bölgesel değil devletin desteği açısından sektörel asgari ücrete de olumlu bakıyoruz ama çok iyi düzenlenmesi lazım. Bazı sektörlerde asgari ücretin artışı sektörü ihracat yapamaz hale getiriyor. Asgari ücret artmalı ama rekabet edilebilir noktada, devletin destek sunması gerekiyor" ifadeleriyle cevap verdi.