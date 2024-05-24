CHP lideri Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek mesajı

24 May 2024 09:44 - Güncelleme : 24 May 2024 09:52

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş: Staj ve çıraklık sigortasıyla emekli olmanın iki yolu

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş: Staj ve çıraklık sigortasıyla emekli olmanın iki yolu

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları; EYT düzenlemesinin ardından mağdur olduklarını belirterek, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda sorunun çözümü için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları büyük bir mitinge hazırlanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan mağdurlar mitinge CHP lideri Özgür Özel'e davet gönderdi. CHP lider Özel de bu davete karşılıksız kalamadı ve sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAM DESTEK

CHP liderinden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına tam destek mesajı geldi. Özel, sorunlar çözülene kadar mağdurların yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Özgür Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Feserasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."