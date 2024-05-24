CHP lideri Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek mesajı
CHP lideri Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek mesajı geldi. Özel, sorunlar çözülene kadar mağdurların yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.
Staj ve çıraklık sigortası mağdurları; EYT düzenlemesinin ardından mağdur olduklarını belirterek, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda sorunun çözümü için seslerini duyurmaya çalışıyor.
Staj ve çıraklık sigortası mağdurları büyük bir mitinge hazırlanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan mağdurlar mitinge CHP lideri Özgür Özel'e davet gönderdi. CHP lider Özel de bu davete karşılıksız kalamadı ve sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAM DESTEK
CHP liderinden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına tam destek mesajı geldi. Özel, sorunlar çözülene kadar mağdurların yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.
Özgür Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Feserasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."