CHP lideri Özel'in memleketinde toplu istifa

05 May 2024 11:45 - Güncelleme : 05 May 2024 11:47

Yerel seçimlerde CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesini kazanmasında katkı sağlayan CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve yönetimi görevlerinden topluca istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Uysal İHA muhabirine yaptığı açıklamada ise partiden değil görevlerinden istifa ettiklerinin altını çizdi.

"BU BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ..."

CHP'ye çok emek verdiklerini belirten Uysal, "Çok şükür partimiz iyi yol aldı. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin rayına oturmasını gördüm. Bu benim için çok değerli. Gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın cumhuriyetle yaşayacağı günler için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.